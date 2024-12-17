Мосгорсуд отказался отпустить блогеров Чекалиных из-под домашнего ареста

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Московский городской суд отказался отпускать из-под домашнего ареста блогеров Валерию (Лерчек) и Артема Чекалиных по делу о выводе из России более 250 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката супругов Константина Третьякова.

Суд отклонил жалобу на решение Троицкого суда столицы, который продлил домашний арест до 25 января 2025 года. Адвокат сказал, что сторона защиты пыталась изменить меру пресечения на более мягкую.

Блогеры, а также их партнер по бизнесу Роман Вишняк, уверены в следствии, выводили средства из России при помощи подложных документов. Речь идет об оплате марафонов Лерчек через Дубай.

Суд отправил бывших супругов под домашний арест еще в октябре, вместе с ними был арестован Вишняк. Позднее меру пресечения блогерам продлевали.

Годом ранее Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 миллионов рублей, но они закрыли задолженность, а дело об уклонении от налогов было прекращено.

