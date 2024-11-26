Иск подан к блогеру Лерчек из-за курса стоимостью 2 млн рублей

Фото: youtube.com/Lerchek Channel

Иск о защите прав потребителей подан к блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) из-за премиального курса стоимостью два миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Савеловского суда Москвы.

По словам истца, она приобрела у блогера курс "Премиальная программа с Валерией Чекалиной". Однако, считает она, вся суть проводимых консультаций сводилась к "праздным беседам" во время совместного чаепития, а также к продвижению третьих лиц для заключения с ними возмездных договоров.

В начале октября против Чекалиной и ее бывшего супруга Артема возбудили дело из-за перевода валюты с использованием подложных документов. Речь идет об оплате марафонов Лерчек через Дубай.

Суд отправил Чекалиных под домашний арест, однако позже это решение они обжаловали. Вместе с ними также был арестован их бизнес-партнер Роман Вишняк. В конце ноября Троицкий суд Москвы продлил домашний арест всем фигурантам дела.

Между тем год назад Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 миллионов рублей. Однако они закрыли задолженность перед государством, в связи с чем дело об уклонении налогов было прекращено. Полностью дело прекратили в марте этого года.