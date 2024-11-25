Суд продлил домашний арест блогерам Чекалиным

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогерам Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему по делу о выводе из России более 250 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные инстанции.

Кроме того, аналогичное наказание получил и их бизнес-партнер Роман Вишняк.

Домашний арест троим предписали в начале ноября. При этом Артему Чекалину сняли ряд ограничений, в частности разрешили общаться с близкими родственниками.

Дело из-за перевода валюты с использованием подложных документов было заведено против Чекалиных 2 октября. Речь идет об оплате марафонов Лерчек через Дубай.

Суд отправил бывших супругов под домашний арест на 1 месяц 22 суток, это решение они обжаловали. Вместе с ними на тот же срок был арестован бизнес-партнер блогеров.

При этом годом ранее Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 миллионов рублей. Однако блогеры закрыли задолженность перед государством, в связи с чем дело об уклонении налогов было прекращено. Полностью дело прекратили в марте 2024 года.