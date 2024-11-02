Шоумен Барецкий заявил, что купит особняк Лерчек за 879 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Шоумен Стас Барецкий заявил, что купит особняк Лерчек (блогер Валерия Чекалина) за 879 миллионов рублей, сообщает News.ru.

"Я ждал момента, я знал, что особняк Лерчек подешевеет. Сейчас спрос на такую недвижимость упал, люди стремятся ехать ближе к китайской границе, чтобы делать бизнес с КНР. Хочу сейчас заняться оформлением документов", – добавил он в беседе с изданием.

Шоумен уверен, что за те деньги, что жилье продается сейчас, его никто не купит. Поэтому он рассчитывает на скидку 30%. Жить в подмосковном доме он не планирует, а хочет открыть еще один морг, либо реабилитационный центр для лечения интернет-зависимости.

"На самом деле они даже семью не могут завести из-за зависимости от интернета", – заключил мужчина.

Ранее дом Лерчек подешевел на 1 миллиард рублей из-за отсутствия спроса и проблем с переоформлением. Стоимость недостроенного трехэтажного особняка в элитном поселке под Истрой составляла 1,8 миллиарда рублей. В действительности у объекта два владельца: Лерчек и ее экс-супруг Артем Чекалин. Они поделили дом после развода.

