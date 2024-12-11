Недовольная клиентка отсудила у блогера Лерчек почти 180 тыс рублей

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Савеловский суд Москвы взыскал почти 180 тысяч рублей с блогера Валерии Чекалиной (Лерчек. – Прим. ред.) в пользу недовольной клиентки по иску о компенсации стоимости бизнес-курса, сообщает РИА Новости.

Ани Багдасарян приобрела курс "Премиальная программа с Валерией Чекалиной" стоимостью два миллиона рублей, однако, как говорится в иске, консультации сводились к праздным беседам во время совместного чаепития, а также к продвижению третьих лиц для заключения с ними возмездных договоров.

Суд удовлетворил исковые требования частично. Он взыскал с Чекалиной неустойку в размере 100 тысяч рублей, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, 60 тысяч рублей штрафа, а также расходы по госпошлине – 9 тысяч 200 рублей.

В начале октября против Чекалиной и ее бывшего супруга Артема возбудили дело из-за перевода валюты с использованием подложных документов. Речь идет об оплате марафонов Лерчек через Дубай.

Суд отправил Чекалиных под домашний арест, однако позже это решение они обжаловали. Вместе с ними также был арестован их бизнес-партнер Роман Вишняк. В конце ноября Троицкий суд Москвы продлил домашний арест всем фигурантам дела.

Год назад Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 миллионов рублей. Однако они закрыли задолженность перед государством, в связи с чем дело об уклонении налогов было прекращено.