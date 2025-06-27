РИА Новости: бизнес-партнер блогера Лерчек признал вину по делу о выводе денег за границу

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Бизнес-партнер Валерии (блогер Лерчек. – Прим. ред.) и Артема Чекалиных Роман Вишняк признал вину по делу о выводе 250 миллионов рублей за границу, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что Вишняк также заключил досудебное соглашение и его отпустили из под домашнего ареста.

В октябре 2024 года блогерам Чекалиным и их бизнес-партнеру было предъявлено обвинение в незаконном выводе более 250 миллионов рублей по подложным документам.

По данным стороны обвинения, в документах экс-супругов были выявлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Лерчек и ее бывший супруг были отправлены под домашний арест.

В мае этого года у Чекалиной был обнаружен новый долг перед ФНС в размере 28 миллионов рублей.

