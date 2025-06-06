Блогер Тлиашинова объявлена в межгосударственный розыск

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Блогер Инна Тлиашинова, обвиняемая в неуплате налогов и легализации денег, объявлена в межгосударственный розыск, передает РИА Новости со ссылкой на данные Тверского суда Москвы.

Судебная инстанция 6 июня рассматривает ходатайство следствия об избрании меры пресечения блогеру в виде заключения под стражу заочно.

29 апреля Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании Тлиашиновой "Международная академия мастер разборов".

Последний раз постановление о блокировке счетов выносилось в сентябре 2024 года за непредставление налоговой декларации. При этом блогер закрыла свое ИП в июле 2023 года. В том же году в отношении фирмы было возбуждено 19 исполнительных производств из-за долга на почти 4 миллиона рублей. Однако приставы не смогли взыскать деньги, так как у фирмы не было имущества.

Спустя время в отношении Тлиашиновой было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. По данным следователей, блогер в период с 2020 по 2022 год уклонилась от уплаты налогов, совокупная сумма которых достигла 431 миллиона рублей.

СМИ писали, что Тлиашинова сейчас проживает в Дубае. В свою очередь, адвокат блогера Андрей Алешкин называл ее розыск преждевременной мерой.