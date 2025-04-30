Уголовное дело возбуждено в отношении блогера Тлиашиновой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов возбуждено в отношении блогера Инны Тлиашиновой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на столичное управление Следственного комитета.

Дело возбуждено по части 2 статьи 198 и пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере", "Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления").

По данным ведомства, блогер в период с 2020 по 2022 год уклонилась от уплаты налогов, совокупная сумма которых достигла 431 миллиона рублей.

В данный момент Тлиашинова объявлена в розыск. Следственные органы намерены просить суд о ее заочном аресте, поскольку блогер находится за пределами России.

Ранее ФНС заблокировала счета компании Тлиашиновой "Международная академия мастер разборов". Последний раз постановление о блокировке счетов выносилось в сентябре 2024 года за непредставление налоговой декларации. При этом блогер закрыла свое ИП в июле 2023 года.

В том же году в отношении фирмы было возбуждено 19 исполнительных производств из-за долга на почти 4 миллиона рублей. Эти деньги приставы не смогли взыскать, так как у фирмы блогера не было имущества. Тогда же не удалось установить местонахождение самой должницы.