SHOT: дом блогера Тлиашиновой выставлен на продажу за 450 млн рублей

Фото: телеграм-канал SHOT

Дом, в котором жила блогер Инна Тлиашинова, выставили на продажу. Собственник попросил за объект 450 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.

Недвижимость на участке в 200 соток находится в Солнечногорском районе Подмосковья. Площадь трехэтажного особняка с отделкой и дорогой мебелью составляет 1,6 тысячи квадратных метров.

В нем имеются пять спален, бассейн, спа-кабинет и лифт, а на участке есть теннисный корт, баня, детская площадка, место для проведения застолья и хозпостройки. На дом уже нашелся покупатель, однако он еще не внес полную сумму, указано в сообщении.

По информации СМИ, Тлиашинова сейчас проживает в Дубае. При этом, как указывают журналисты, блогер не владела особняком, а лишь снимала его в аренду для создания контента о богатой жизни для продажи онлайн-курсов.

В свою очередь, адвокат блогера Андрей Алешкин назвал розыск Тлиашиновой преждевременной мерой. Об этом сообщает телеканал "360".

"Мера пресечения не избиралась. Меня как ее адвоката на заседание никто не приглашал и не уведомлял. У следствия есть мой телефон", – сказал юрист.

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании Тлиашиновой "Международная академия мастер разборов" 29 апреля.

Последний раз постановление о блокировке счетов выносилось в сентябре 2024 года за непредставление налоговой декларации. При этом блогер закрыла свое ИП в июле 2023 года.

В том же году в отношении фирмы было возбуждено 19 исполнительных производств из-за долга на почти 4 миллиона рублей. Приставы не смогли взыскать деньги, так как у фирмы не было имущества.

После стало известно, что в отношении Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.

По данным следователей, блогер в период с 2020 по 2022 год уклонилась от уплаты налогов, совокупная сумма которых достигла 431 миллиона рублей. В данный момент Тлиашинова объявлена в розыск.