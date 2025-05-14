Блогер Гусейн Гасанов объявлен в розыск по делу о легализации преступных доходов

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Видеоблогер Гусейн Гасанов заочно арестован и объявлен в розыск по делу о легализации преступных доходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы.

Согласно документам, соответствующую меру пресечения Гасанову избрал Чертановский суд. К настоящему моменту решение обжаловали.

Объявление о розыске блогера появилось в базе МВД. Однако статья, по которой его ищут правоохранители, не указана.

Федеральная налоговая служба (ФНС) в июне 2024 года подала на Гасанова в суд за неуплату налогов. По данным РИА Новости, ФНС просила обратить взыскание на имущество блогера приблизительной стоимостью 112 миллионов рублей. В сентябре истец отказался от иска, в связи с чем суд прекратил дело.

При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что Гасанов находится в бегах, а принадлежащие ему компании были закрыты в связи с долгами перед государством.

Позже стало известно, что блогер погасил задолженность перед ФНС. По данным на 14 августа прошлого года, его долг перед налоговой превышал 73 миллионов рублей.

