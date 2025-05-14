14 мая, 18:22Шоу-бизнес
Блогер Гусейн Гасанов объявлен в розыск по делу о легализации преступных доходов
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Видеоблогер Гусейн Гасанов заочно арестован и объявлен в розыск по делу о легализации преступных доходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы.
Согласно документам, соответствующую меру пресечения Гасанову избрал Чертановский суд. К настоящему моменту решение обжаловали.
Объявление о розыске блогера появилось в базе МВД. Однако статья, по которой его ищут правоохранители, не указана.
Федеральная налоговая служба (ФНС) в июне 2024 года подала на Гасанова в суд за неуплату налогов. По данным РИА Новости, ФНС просила обратить взыскание на имущество блогера приблизительной стоимостью 112 миллионов рублей. В сентябре истец отказался от иска, в связи с чем суд прекратил дело.
При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что Гасанов находится в бегах, а принадлежащие ему компании были закрыты в связи с долгами перед государством.
Позже стало известно, что блогер погасил задолженность перед ФНС. По данным на 14 августа прошлого года, его долг перед налоговой превышал 73 миллионов рублей.
Блогер Гусейн Гасанов заочно арестован и объявлен в международный розыск