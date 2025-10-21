Экс-стилист блогера Лерчек отправлена в СИЗО по делу о мошенничестве

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/elvirayankovskaya_

Гагаринский суд Москвы заключил под стражу на полгода бывшего стилиста блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Эльвиру Янковскую по делу о мошенничестве, передает газета "Известия".

Ранее в отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако суд ее ужесточил из-за систематических нарушений обвиняемой установленных ограничений. Уточняется, что Янковская пропустила заседание 30 сентября и незаконно покидала Россию, в чем сама призналась в своем телеграм-канале.

Следствие установило, что экс-стилист Лерчек предлагала клиентам купить брендовые товары от известных модных домов по заниженным ценам. Позже покупатели стали сомневаться в подлинности вещей. Экспертиза подтвердила, что товары от Christian Dior, Prada и сумка от Hermes оказались контрафактом низкого качества. Преступная схема действовала в течение 1,5 года.

Уголовное дело о мошенничестве в отношении Янковской завели в 2022 году. Чекалина утверждала, что стилист обманула ее на миллионы рублей, продавая подделки.

СМИ писали, что блогер поручила своему адвокату Михаилу Мушаилову сфальсифицировать дело против Янковской. Он якобы согласился и написал жалобу от лица другой девушки, которая тоже пострадала от действий стилиста. Сам Мушаилов утверждал, что никаких фальсификаций не было.