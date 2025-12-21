Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 декабря, 17:58

Общество

Дни открытых дверей прошли в приютах для животных в Москве

Фото: приют для содержания безнадзорных животных западного административного округа города Москвы

Дни открытых дверей прошли в приютах для животных в Москве, рассказали в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Для ребят из школы № 1554 провели экскурсию сотрудники и волонтеры приюта "Искра" в СВАО. Школьники узнали о приютских кошках и собаках, кроме того, им разрешили погладить животных в присутствии специалистов и рассказали, как дети могут стать зооволонтeрами.

Помимо этого, день открытых дверей прошел в городском приюте для безнадзорных животных в ЗАО. Кинолог поделился с подростками, как нужно правильно ухаживать за собаками, волонтеры, в свою очередь, познакомили гостей со своими подопечными.

Всего в Москве 13 приютов, которые можно посетить в часы работы учреждений. При себе необходимо иметь паспорт. В преддверии Нового года в музее городского хозяйства Москвы началась благотворительная акция "Будка желаний", в рамках которой все желающие могут исполнить мечту одного или нескольких приютских животных. Шар с желанием можно выбрать на елках в зоне "Управление" или "Квартира".

Кроме того, в рамках проекта "Зима в Москве" жители столицы могут совершить добрые дела. Например, можно поучаствовать в благотворительной акции "Добрая елка". Деревья с шарами‑желаниями установлены в Центральном детском магазине, парке "Зарядье", парке развлечений "Остров мечты" и на других городских площадках.

Чтобы исполнить чью‑то мечту, достаточно снять шар и заполнить заявку. Мероприятие проводится как очно, так и онлайн и продлится до конца февраля.

Читайте также


животныеобществогород

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика