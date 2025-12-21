Фото: приют для содержания безнадзорных животных западного административного округа города Москвы

Дни открытых дверей прошли в приютах для животных в Москве, рассказали в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Для ребят из школы № 1554 провели экскурсию сотрудники и волонтеры приюта "Искра" в СВАО. Школьники узнали о приютских кошках и собаках, кроме того, им разрешили погладить животных в присутствии специалистов и рассказали, как дети могут стать зооволонтeрами.

Помимо этого, день открытых дверей прошел в городском приюте для безнадзорных животных в ЗАО. Кинолог поделился с подростками, как нужно правильно ухаживать за собаками, волонтеры, в свою очередь, познакомили гостей со своими подопечными.

Всего в Москве 13 приютов, которые можно посетить в часы работы учреждений. При себе необходимо иметь паспорт. В преддверии Нового года в музее городского хозяйства Москвы началась благотворительная акция "Будка желаний", в рамках которой все желающие могут исполнить мечту одного или нескольких приютских животных. Шар с желанием можно выбрать на елках в зоне "Управление" или "Квартира".

Кроме того, в рамках проекта "Зима в Москве" жители столицы могут совершить добрые дела. Например, можно поучаствовать в благотворительной акции "Добрая елка". Деревья с шарами‑желаниями установлены в Центральном детском магазине, парке "Зарядье", парке развлечений "Остров мечты" и на других городских площадках.

Чтобы исполнить чью‑то мечту, достаточно снять шар и заполнить заявку. Мероприятие проводится как очно, так и онлайн и продлится до конца февраля.

