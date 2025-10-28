Москвичи направят в Белгород 18 тонн гуманитарной помощи для бездомных животных

Фото: 123RF.com/nateemee

Более 18 тонн зоологических товаров доставят из Московского региона для бездомных животных, оставленных жителями Белгородской области. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Гуманитарный груз отправят 31 октября из приюта "РусДог". Он также достанется питомцам, которых участники СВО нашли на новых территориях РФ.

В состав груза войдут упаковки с сухим и влажным кормом, коробки с рисом, гречкой и пшеном.

Кроме того, в Белгородскую область отправят впитывающие пеленки и наполнители для туалета, хозтовары и медикаменты. Животным привезут ошейники, шлейки и поводки, в том числе сделанные москвичами на мастер-классах проекта "Время добра".

"Акция помощи бездомным животным Белгородской области прошла в столице в четвертый раз. Ее провел ресурсный центр "Мосволонтер" совместно с общественной организацией защиты животных "РусДог", – говорится в сообщении.

Гумгруз доставят в белгородский центр помощи животным "Причал".

