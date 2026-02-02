Форма поиска по сайту

02 февраля, 13:48

Юниорские сборные РФ допустили к соревнованиям по хоккею на траве

Фото: ТАСС/AP/Peter Dejong

Международная федерация хоккея на траве (FIH) разрешила российским юниорским сборным участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации без каких-либо ограничений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

"Приветствуем решение Международной федерации хоккея на траве", – написал он.

По его словам, ограничения для спортсменов до 18 лет сняты с немедленным вступлением в силу в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), озвученными на саммите 11 декабря 2025 года.

Президент FIH Тайяб Икрам также подчеркнул, что федерация ценит усилия российских коллег по защите прав своих атлетов.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила спортсменов из России в возрасте до 23 лет до соревнований. Таким образом, тяжелоатлеты смогут выступать на международных турнирах под эгидой организации с флагом и гимном страны.

В общей сложности уже 11 федераций по олимпийским видам спорта сняли ограничения для российских юниоров и кадетов, позволяя им участвовать в соревнованиях.

