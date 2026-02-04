Юрист Салкин: при отказе от досмотра пассажира могут не пустить на вокзал

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Если пассажир при входе на вокзал отказывается от досмотра или выполнения необходимых для этого требований, его могут не допустить в зону транспортной безопасности. Отказ обычно фиксируют актом с участием свидетелей, рассказал изданию "Абзац" юрист Михаил Салкин.

Эксперт напомнил, что граждан при досмотре могут попросить показать не только экран телефона, но и содержимое сумок. Это требование могут предъявить при прохождении контроля доступа в метро, на вокзалах, в аэропортах и на других объектах, где организован досмотр пассажиров, ручной клади и личных вещей.

"Законно такое требование, когда его предъявляют уполномоченные работники подразделения транспортной безопасности в рамках установленной процедуры досмотра на конкретном объекте, а действия соразмерны цели безопасности", – уточнил юрист.

Он пояснил, что гражданину предлагают открыть сумку и разложить вещи. При необходимости проводится ручной досмотр. Однако это не обыск, а мера транспортной безопасности, подчеркнул Салкин. При выявлении запрещенных предметов человека могут задержать и передать полицейским.

Юрист отметил, что это напоминает досмотр, который проводится в аэропорту: сотрудники транспортной безопасности могут попросить предъявить содержимое поставленной на досмотровую ленту сумки, чтобы проверить наличие запрещенных к перевозке вещей, добавил правозащитник.

Ранее сотрудники метро Санкт-Петербурга стали проверять смартфоны пассажиров с включенным экраном. При этом отмечалось, что снимать блокировку с телефонов не нужно.

Такие же меры безопасности действуют в метрополитене Москвы. Вместе с тем граждане продолжают проходить досмотр при помощи рамок металлодетекторов.