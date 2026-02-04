Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 16:29

Транспорт
Главная / Новости /

Юрист Салкин: при отказе от досмотра пассажира могут не пустить на вокзал

Юрист рассказал о последствиях отказа от досмотра вещей при входе на вокзал

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Если пассажир при входе на вокзал отказывается от досмотра или выполнения необходимых для этого требований, его могут не допустить в зону транспортной безопасности. Отказ обычно фиксируют актом с участием свидетелей, рассказал изданию "Абзац" юрист Михаил Салкин.

Эксперт напомнил, что граждан при досмотре могут попросить показать не только экран телефона, но и содержимое сумок. Это требование могут предъявить при прохождении контроля доступа в метро, на вокзалах, в аэропортах и на других объектах, где организован досмотр пассажиров, ручной клади и личных вещей.

"Законно такое требование, когда его предъявляют уполномоченные работники подразделения транспортной безопасности в рамках установленной процедуры досмотра на конкретном объекте, а действия соразмерны цели безопасности", – уточнил юрист.

Он пояснил, что гражданину предлагают открыть сумку и разложить вещи. При необходимости проводится ручной досмотр. Однако это не обыск, а мера транспортной безопасности, подчеркнул Салкин. При выявлении запрещенных предметов человека могут задержать и передать полицейским.

Юрист отметил, что это напоминает досмотр, который проводится в аэропорту: сотрудники транспортной безопасности могут попросить предъявить содержимое поставленной на досмотровую ленту сумки, чтобы проверить наличие запрещенных к перевозке вещей, добавил правозащитник.

Ранее сотрудники метро Санкт-Петербурга стали проверять смартфоны пассажиров с включенным экраном. При этом отмечалось, что снимать блокировку с телефонов не нужно.

Такие же меры безопасности действуют в метрополитене Москвы. Вместе с тем граждане продолжают проходить досмотр при помощи рамок металлодетекторов.

Торговые центры Москвы усилили меры безопасности

Читайте также


транспорт

Главное

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика