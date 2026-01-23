Таможенники в Домодедово обнаружили у пассажира психотропные препараты для продажи

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Таможенники в аэропорту Домодедово обнаружили у иностранного пассажира препараты с психотропным веществом для продажи на маркетплейсе. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Мужчина прибыл в РФ из Стамбула, но был остановлен в "зеленом коридоре". Всего в ходе досмотра у него нашли 9 упаковок медицинского препарата. Общее число таблеток в блистерах составило 450 штук.

Иностранец сам рассказал, что привез товар для продажи. При этом он указал, что не был знаком с таможенными правилами. Исследования показали, что в таблетках действительно было психотропное вещество.

Таким образом, в действиях пассажира усмотрели признаки преступления по статье "Контрабанда психотропных веществ". Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Материалы переданы правоохранителям для дальнейшего рассмотрения.

Ранее стало известно, что на пункте пропуска "Забайкальск" у иностранца были найдены 11 клыков волка и 3 клыка медведя, а также чай из сухой крови оленя. Пассажир не задекларировал продукцию и не представил разрешение на их провоз. По факту произошедшего были возбуждены административные дела.

