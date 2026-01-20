Псковские таможенники нашли бивень мамонта в багаже молдаванина

Фото: sztu.customs.gov.ru

Псковские таможенники нашли бивень мамонта в багаже гражданина Молдавии, выезжавшего из России. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления РФ.

По данным ведомства, костную ткань животного весом более 4 килограммов с трещинами и сколами по всей длине заметили в личном багаже водителя во время таможенной проверки на пункте пропуска Бурачки. Экспертиза выяснила, что это бивень мамонта рыночной стоимостью около 46 тысяч рублей.

Молдаванин пояснил, что сумку попросили передать знакомому, сам он якобы не знал о ее содержимом. Возбуждено административное дело по статьям о недекларировании вещей и несоблюдении запретов на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Ранее сотрудники таможни в Шереметьево нашли у пассажира из Китая шкуры крокодилов на 1,7 миллиона рублей. Всего было 55 изделий из кожи рептилий разных цветов и размеров. Их обнаружили с помощью рентген-машины во время выборочного контроля.