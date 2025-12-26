Таможенники в Шереметьево нашли у пассажира шкуры крокодилов на 1,7 млн рублей

Фото: customs.gov.ru

Таможенники в Шереметьево нашли у пассажира из Китая шкуры крокодилов на 1,7 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

55 изделий из кожи рептилий разных цветов и размеров были найдены с помощью рентген-машины в ходе выборочного контроля. По словам мужчины, он перевозил товар по просьбе третьих лиц.

По данному факту возбуждено административное дело по статье "Недекларирование товаров". Она предусматривает штраф до двукратной стоимости товаров, а также возможную конфискацию.

Ранее таможенники в Забайкалье обнаружили у иностранного туриста 11 клыков волка и 3 – медведя, а также чай из сухой крови оленя. Пассажир не задекларировал продукцию и не представил разрешение на ее провоз. По словам самого мужчины, он вез данные товары в подарок.

