Таможенники в Шереметьево нашли у пассажира шкуры крокодилов на 1,7 млн рублей
Фото: customs.gov.ru
Таможенники в Шереметьево нашли у пассажира из Китая шкуры крокодилов на 1,7 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
55 изделий из кожи рептилий разных цветов и размеров были найдены с помощью рентген-машины в ходе выборочного контроля. По словам мужчины, он перевозил товар по просьбе третьих лиц.
По данному факту возбуждено административное дело по статье "Недекларирование товаров". Она предусматривает штраф до двукратной стоимости товаров, а также возможную конфискацию.
Ранее таможенники в Забайкалье обнаружили у иностранного туриста 11 клыков волка и 3 – медведя, а также чай из сухой крови оленя. Пассажир не задекларировал продукцию и не представил разрешение на ее провоз. По словам самого мужчины, он вез данные товары в подарок.