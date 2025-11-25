В аэропорту Уфы таможенники изъяли у пассажира чучело головы крокодила

Фото: ptu.customs.gov.ru

Турист из Вьетнама пытался провезти в багаже чучело головы крокодила, сообщила пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Находку таможенники уфимского аэропорта обнаружили, когда путешественник пересекал зеленый коридор. После задержания выяснилось, что у мужчины нет соответствующих документов на провоз сувенира. Причем, по утверждению самого туриста, он не знал о необходимости декларирования.

В результате чучело было изъято и направлено на экспертизу, чтобы выяснить, входит ли оно в список видов рептилий, находящихся под угрозой исчезновения и защищенных конвенцией СИТЕС.

По заключению экспертизы будет принято процессуальное решение, добавил исполняющий обязанности начальника таможенного поста аэропорта Уфы Константин Архиреев.

Ранее таможенники в аэропорту Домодедово задержали иностранного пассажира при попытке незаконно вывезти в Израиль почти 7 тысяч хвостов куницы. Их общая стоимость составила 183 тысячи рублей. Мужчине грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией.