Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 09:21

Политика

9 таиландских военных погибли на границе с Камбоджей

Фото: ТАСС/АР/Sakchai Lalit

Количество погибших таиландских военнослужащих во время боев на границе с Камбоджей достигло 9. Об этом пишет Xinhua News со ссылкой на тайское министерство обороны.

Также получили ранения 120 гражданских. Еще около 200 тысяч жителей Таиланда были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, во время эвакуации погибли 3 беженца.

Повреждения получили около 200 больниц и клиник. В общей сложности было создано 849 пунктов временного размещения.

Военный конфликт между Камбоджей и Таиландом вновь разгорелся 7 декабря, когда Пномпень обстрелял подконтрольные Бангкоку территории из реактивных систем залпового огня БМ-21. На фоне воздушной атаки было эвакуировано около 70% мирных жителей из граничащих с Камбоджей территорий.

Позже Камбоджа обвинила Таиланд в распылении отравляющих веществ над государственной границей. После этого военно-морские силы Таиланда предупредили жителей провинции Пурсат в Камбодже о необходимости эвакуации, так как они планировали разрушить мост для перекрытия линий противника.

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика