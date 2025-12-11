9 таиландских военных погибли на границе с Камбоджей

Фото: ТАСС/АР/Sakchai Lalit

Количество погибших таиландских военнослужащих во время боев на границе с Камбоджей достигло 9. Об этом пишет Xinhua News со ссылкой на тайское министерство обороны.

Также получили ранения 120 гражданских. Еще около 200 тысяч жителей Таиланда были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, во время эвакуации погибли 3 беженца.

Повреждения получили около 200 больниц и клиник. В общей сложности было создано 849 пунктов временного размещения.

Военный конфликт между Камбоджей и Таиландом вновь разгорелся 7 декабря, когда Пномпень обстрелял подконтрольные Бангкоку территории из реактивных систем залпового огня БМ-21. На фоне воздушной атаки было эвакуировано около 70% мирных жителей из граничащих с Камбоджей территорий.

Позже Камбоджа обвинила Таиланд в распылении отравляющих веществ над государственной границей. После этого военно-морские силы Таиланда предупредили жителей провинции Пурсат в Камбодже о необходимости эвакуации, так как они планировали разрушить мост для перекрытия линий противника.