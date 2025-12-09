МО Камбоджи заявило, что Таиланд распылил отравляющие вещества над приграничным районом

Фото: depositphotos/zabelin

Таиланд распылил отравляющие вещества над тайско-камбоджийской границе. Об этом заявило министерство национальной обороны Камбоджи.

В МО Камбоджи утверждают, что военные действия на границе продолжались почти всю ночь во вторник, 9 декабря. Таиланд сначала использовал крупный беспилотный летательный аппарат для разведки в районе горы Трангоул, а затем произвел распыление химических веществ над этой территорией.

В министерстве подчеркнули, что таиландские войска продолжают вести огонь на границе.

Вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей начался в конце июля 2025 года. Тайская сторона обвинила противника в том, что тот открыл огонь у храма Та Моан Тхом, а в Минобороны Камбоджи назвали это самообороной.

Позже власти двух стран заключили договор о немедленном и безусловном прекращении огня. Он был подписан в присутствии президента США Дональда Трампа.

Однако конфликт обострился в ночь на 8 декабря в приграничных районах Таиланда и Камбоджи. Армия Камбоджи атаковала тайскую военную базу Анупонг, в результате чего погиб один солдат Таиланда. В ответ на это армия Таиланда нанесла удары по Камбоджи с помощью истребителей F-16.