РИА Новости: должность врача по здоровому долголетию появится в РФ

Фото: depositphotos/dml5050

В России введут должность врача по здоровому долголетию в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ кабмина.

Согласно документу, должность "врач по медицине здорового долголетия" должна быть добавлена Минздравом РФ в номенклатуру должностей медработников до 1 апреля.

Ранее сообщалось, что общероссийский классификатор профессий и должностей изменится в РФ с 2026 года. В Госдуме напомнили, что от названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, а также доплаты за условия труда и дополнительные отпуска.

Если работодатель оформляет позицию с произвольным названием, то во время обращения за пенсией или подтверждением льгот могут возникать споры, предупредили депутаты.