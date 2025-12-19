Названия ряда профессий изменятся в России с 2026 года

Фото: depositphotos/sgorin

Общероссийский классификатор профессий и должностей изменится в РФ с 2026 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он напомнил, что от названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, а также доплаты за условия труда и дополнительные отпуска. Если работодатель оформляет позицию с произвольным названием, то во время обращения за пенсией или подтверждением льгот могут возникать споры, предупредил Говырин.

"Поэтому в следующем году имеет смысл хотя бы раз заглянуть в трудовой договор и приказ о приеме, сравнить формулировку с той, которая фактически описывает работу, и при расхождениях задавать вопросы в кадровой службе", – цитирует депутата РИА Новости.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила изменения в Трудовой кодекс о платформенной занятости. Они могут затронуть 9,5 миллиона человек.

В России также предложили законодательно закрепить ответственность работодателей за создание условий, вынуждающих сотрудников увольняться "по собственному желанию". В 2024 году проявления "тихого увольнения" наблюдались в каждой третьей российской компании.