9,5 млн человек могут затронуть изменения в ТК РФ о платформенной занятости

Фото: kremlin.ru

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила изменения в Трудовой кодекс о платформенной занятости. Они могут затронуть 9,5 миллиона человек, заявил председатель ФНПР Сергей Черногаев на встрече с Владимиром Путиным.

Он напомнил президенту о принятии закона о платформенной политике. В связи с этим, считает Черногаев, нужно урегулировать в этом плане и трудовые отношения.

В апреле 2025 года председатель ФНПР сообщал, что в Минэкономразвития подготовили проект о платформенной экономике, в котором отношения с платформенными занятостями предполагается считать исключительно гражданско-правовыми. В соответствии с рекомендацией Международной организации труда, наличие даже одного признака трудовых отношений подтверждает презумпцию трудового правоотношения над гражданским.

После этого профсоюзы предложили признать отношения в сфере платформенной занятости трудовыми и внести в ТК соответствующие поправки.

На встрече с Путиным глава ФНПР также рассказал, что зарплата вырастет примерно у 5 миллионов граждан за счет законодательно установленной нормы об опережающем росте минимального размера оплаты труда (МРОТ), превышающем темпы роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен. Он уточнил, что доходы 4,2 миллиона сотрудников уже выросли. С 1 января следующего года это затронет практически 5 миллионов граждан.

Черногаев также добавил, что уже внесены изменения в ТК в части установления дополнительных выплат сотрудникам, которые выполняют функции наставников в сфере труда. Эта норма коснулась 4 миллионов россиян.

Ранее стало известно, что в следующем году номинальная зарплата в России может вырасти на 8,4%. Эксперт Александр Ветерков назвал такое развитие событие вполне реалистичным и подчеркнул, что бизнес уже дошел до предела возможностей в зарплатной гонке.

