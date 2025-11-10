Эксперт Ордов: идея обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе неосуществима

Фото: depositphotos/gregorylee

Идея обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе неосуществима и неэффективна. Такое мнение в беседе с Москвой 24 выразил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

В качестве подтверждения своей позиции он привел в пример ситуацию, в которой некоторые компании, столкнувшиеся с падением производства и снижением рентабельности, переходят на неполную рабочую неделю для снижения убытков.

"Более того, даже при повышении минимального размера оплаты труда работодатели могут переводить сотрудников на меньшую долю ставки. В такой ситуации эффективные работники вынуждены либо соглашаться с новыми условиями, либо искать новое место работы", – подчеркнул эксперт.

Учитывая вышеперечисленные факты, Ордов считает, что обязательная индексация зарплат, напротив, может подтолкнуть предпринимателей к более активному использованию самозанятых.

Вместе с тем он обратил внимание, что это не первая инициатива в данном направлении. В частности, государство, осознавая свою социальную ответственность, устанавливает МРОТ, который обеспечивает работнику прожиточный минимум.

"Кроме того, стоит признать, что индексация сама по себе не решает фундаментальные вопросы востребованности профессий и уровня профессионализма. Мы видим, что новые профессии часто становятся более высокооплачиваемыми: сегодня курьер может получать значительно больше, чем, например, инженер", – подытожил доктор экономических наук.

С соответствующей инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В частности, он предложил обязать работодателей коммерческого сектора проводить индексацию зарплат не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год.

Изменения могут коснуться статьи 134 Трудового кодекса, которая уже обязывает сохранять покупательную способность зарплат, но не устанавливает сроки и периодичность индексаций. Как подчеркнул парламентарий, принятие инициативы позволит установить честное повышение доходов работников на фоне их регулярно растущих расходов.

