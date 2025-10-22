22 октября, 17:20Политика
ГД приняла в I чтении проект о повышении МРОТ до 27 тыс руб
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Госдума приняла в первом чтении проект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года.
Поправки в закон "О минимальном размере оплаты труда" предусматривают увеличение этого показателя на 20,7% – до 27 093 рублей в месяц. Законопроект внесло правительство в рамках бюджетного пакета.
Увеличение МРОТ поспособствует повышению зарплат около 4,6 миллиона работников, говорится в пояснительной записке.
Ранее в Думе предложили закрепить в России ежегодную индексацию зарплат, которая бы охватывала все сферы. Председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что индексацию зарплат следует проводить каждый год не раньше 1 февраля, так как в течение января считается реальная инфляция прошлого года.
Нилов подчеркнул, что отсутствие индексации приводит к снижению покупательной способности зарплаты.
