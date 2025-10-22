ГД приняла в I чтении проект о повышении МРОТ до 27 тыс руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в первом чтении проект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года.

Поправки в закон "О минимальном размере оплаты труда" предусматривают увеличение этого показателя на 20,7% – до 27 093 рублей в месяц. Законопроект внесло правительство в рамках бюджетного пакета.

Увеличение МРОТ поспособствует повышению зарплат около 4,6 миллиона работников, говорится в пояснительной записке.

Ранее в Думе предложили закрепить в России ежегодную индексацию зарплат, которая бы охватывала все сферы. Председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что индексацию зарплат следует проводить каждый год не раньше 1 февраля, так как в течение января считается реальная инфляция прошлого года.

Нилов подчеркнул, что отсутствие индексации приводит к снижению покупательной способности зарплаты.

