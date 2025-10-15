Минтруд РФ: для повышения МРОТ в 2026 году компаниям потребуется более 66 млрд рублей

Фото: depositphotos/Professor25

Для повышения зарплат до нового уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2026 года компании должны будут выделить 66,4 миллиарда рублей. Об этом в ходе заседания думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов заявил замминистра труда и соцзащиты РФ Дмитрий Платыгин.

"Мы делали эту оценку на основе данных Росстата по распределению группы доходности", – цитирует его ТАСС.

Отмечается, что в 2026 году МРОТ будет повышен темпами, которые опережают инфляцию. Показатель увеличится на 20,7% до 27 093 рублей в месяц. Это решение затронет свыше 4,5 миллиона россиян.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин уточнял, что реальная зарплата в России за 7 месяцев этого года уже выросла на 4,5%.

В то же время в ГД предложили закрепить в стране ежегодную индексацию зарплат, которая бы охватывала все сферы. По мнению парламентариев, повышать оплату труда следует каждый год не раньше 1 февраля.

Кроме того, министр финансов Антон Силуанов указывал, что Минфин России может вернуться к пересмотру ставки налога на роскошь. Тем не менее в 2026 году "было бы неправильно" повышать НДФЛ, уверен он.

