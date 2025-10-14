Мишустин заявил о росте реальных зарплат в России на 4,5%

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Реальная зарплата в России за 7 месяцев этого года выросла на 4,5%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста, снижения бедности и доходного неравенства.

"Вопреки существующим вызовам, валовой внутренний продукт увеличивается, постепенно замедляется инфляция – даже несмотря на существенный бюджетный импульс в начале года, необходимый для оперативного запуска многих государственных программ и проектов", – передает слова политика пресс-служба кабмина.

По поручению Владимира Путина правительство повышает минимальный размер оплаты труда темпами, опережающими инфляцию. С января МРОТ прибавил свыше 16,5%, превысив 22 400 рублей. В следующем году он вырастет более чем на 20,5% и составит 27 093 рубля, добавил Мишустин.

По его словам, уровень бедности к 2030 году должен опуститься ниже 7%. Для этого в том числе был запущен проект "Семья". Продолжается действие социальных мер поддержки, добавил Мишустин. Например, пособие для семей с детьми 2026 году будет увеличено на 6%, до 18 371 рубля.

Ранее в Госдуме предложили закрепить ежегодную индексацию зарплат, которая охватывала бы все сферы. Рост должен быть обеспечен как минимум на уровне фактической инфляции, пояснил депутат ГД Ярослав Нилов.

Он уточнил, что уже обсуждает поправки с юристами. Соответствующие механизмы могут быть прописаны в Трудовом кодексе России.