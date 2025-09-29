Депутат Гаврилов: работодатель обязан индексировать зарплаты во избежание суда

Фото: depositphotos/Professor25

Работодатели обязаны учитывать рост стоимости жизни и прорабатывать индексацию заработных плат, заявил в интервью ТАСС депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

В бюджетных организациях этот механизм закреплен напрямую, а в коммерческих – прописывается в коллективном договоре или локальных нормативных актах.

"Но многие работодатели этот пункт игнорируют, объясняя все сложным положением бизнеса или заменяя регулярное повышение разовыми премиями", – отметил парламентарий.

По его словам, подобная практика распространена повсеместно, что подтверждается и в российских судах. Когда сотрудник понимает, что его доходы долгое время не пересматривались, ему следует изучить внутренние документы своей компании и найти соответствующие нормативные акты. Если их нет, необходимо обращаться в надзорные органы – Госинспекцию по труду или суд, рассказал депутат.

Он также указал, что в случае если работодатель нарушал законодательство, ему выпишут штраф и предписание устранить нарушение. Как правило, руководитель стремится исправить недочеты, пока дело не дошло до полноценного иска, подчеркнул собеседник агентства.

"Если будет установлено, что индексация не проводилась, суд обяжет работодателя компенсировать разницу и начислить проценты за задержку. Хотя процесс может занять время, итогом становится не только возврат денег, но и обязанность компании пересмотреть подход к зарплатам в целом", – отметил Гаврилов.

Ранее юрист Рината Шайдуллина напомнила, что работодателя могут оштрафовать, если он не повышает зарплату работникам до минимального уровня оплаты труда (МРОТ). Для должностных лиц штраф составит 10–20 тысяч рублей, для юрлиц – 30–50 тысяч. При этом оштрафовать могут за каждого сотрудника, зарплата которого ниже МРОТ, пояснила она.