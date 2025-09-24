Решетников: реальные зарплаты россиян вырастут на 10% за три года

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Реальные заработные платы россиян вырастут на 10% в ближайшие три года, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, представляя обновленный макропрогноз министерства в правительстве России.

"Основа спроса – рост реальных зарплат и доходов населения. Всего за три года <...> реальные денежные доходы (вырастут. – Прим. ред.) более чем на 9%", – цитирует его ТАСС.

При этом поддержку спросу окажет снижение нормы сбережений, в том числе по мере нормализации денежно-кредитной политики, резюмировал Решетников.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году составит 27 093 рубля. По словам премьер-министра Михаил Мишустина, показатель вырастет более чем на 20%.

В Социальном фонде ранее рассказывали, что индексация пенсий в 2026 году пройдет в два этапа – 1 февраля и 1 апреля. Первый коснется страховой пенсии, она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года.

Вторая индексация относится только к страховым пенсиям. При этом размер их увеличения будет зависеть от доходов фонда, формирующихся из страховых взносов.

