16 сентября
Российские пенсии в 2026 году увеличат в феврале и апреле
Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov
В России в 2026 году индексация пенсий пройдет в два этапа 1 февраля и 1 апреля. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель Социального фонда Сергей Чирков.
По его словам, первая индексация 1 февраля коснется страховой пенсии.
"Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года, то есть роста цен, который был зафиксирован в прошлом году", – пояснил Чирков.
Вторая индексация, добавил глава Соцфонда, относится только к страховым пенсиям. При этом размер их увеличения будет зависеть от доходов фонда, формирующихся из страховых взносов.
Вместе с тем в 2025 году индексация страховых пенсий составила 9,5%, а социальные пенсии повысили на 14,75%.
Ранее в Госдуме предложили снизить возраст для получения повышенной выплаты к страховой пенсии до 70 лет. Кроме того, парламентарии предложили ввести дифференцированное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
Депутаты считают, что инициатива поспособствует росту ожидаемой продолжительности жизни граждан.