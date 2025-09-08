Депутат Бессараб: военные пенсионеры и инвалиды получат прибавку осенью 2025 года

08 сентября, 13:54Общество
Военные пенсионеры и инвалиды получат прибавку к пенсии осенью 2025 года. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, пенсии бывшим военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств будут повышены с 1 октября.
Бессараб отметила, что изначально планировалась прибавка на 4,5%, но с учетом роста инфляции выплаты для данной категории граждан решили увеличить на 7,6%.
Ранее последняя выплата поступала родственникам или тем, кто ухаживал за пенсионером, при этом требовалось их заявление. Но с 1 января 2025 года сумма стала автоматически входить в состав пенсии и индексироваться вместе со всеми остальными надбавками, пояснила Бессараб.
Депутат напомнила, что осенью получать фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере начнут и граждане, которые в прошлом месяце оформили инвалидность I группы.
"Далее повышения следует ожидать уже 1 февраля 2026 года. В целом с этого времени планируется проиндексировать более 40 социальных льгот и гарантий. В том числе материнский капитал и различные единовременные денежные выплаты", – отметила эксперт.
Также в следующем году повышения пенсий можно будет ждать 1 апреля (страховая часть), затем 1 августа (работающим пенсионерам) и 1 октября (военнослужащим сотрудникам силовых ведомств), заключила Бессараб.
