Депутат Бессараб: военные пенсионеры и инвалиды получат прибавку осенью 2025 года

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Военные пенсионеры и инвалиды получат прибавку к пенсии осенью 2025 года. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, пенсии бывшим военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств будут повышены с 1 октября.

Бессараб отметила, что изначально планировалась прибавка на 4,5%, но с учетом роста инфляции выплаты для данной категории граждан решили увеличить на 7,6%.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Кроме того, осенью фиксированная часть страховой пенсии станет вдвое больше у тех, кому в прошлом месяце исполнилось 80 лет. То есть эти граждане начнут получать не 8 907 рублей 70 копеек, а 17 815 рублей 40 копеек, а также надбавку в 1 314 рублей за уход.

Ранее последняя выплата поступала родственникам или тем, кто ухаживал за пенсионером, при этом требовалось их заявление. Но с 1 января 2025 года сумма стала автоматически входить в состав пенсии и индексироваться вместе со всеми остальными надбавками, пояснила Бессараб.

Депутат напомнила, что осенью получать фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере начнут и граждане, которые в прошлом месяце оформили инвалидность I группы.

"Далее повышения следует ожидать уже 1 февраля 2026 года. В целом с этого времени планируется проиндексировать более 40 социальных льгот и гарантий. В том числе материнский капитал и различные единовременные денежные выплаты", – отметила эксперт.

Также в следующем году повышения пенсий можно будет ждать 1 апреля (страховая часть), затем 1 августа (работающим пенсионерам) и 1 октября (военнослужащим сотрудникам силовых ведомств), заключила Бессараб.

