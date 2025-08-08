Депутат Бессараб назвала категории граждан, которые могут уйти на пенсию раньше

08 августа, 19:49Общество
Фото: 123RF/denisvostrikov
Многодетные женщины и работники с большим трудовым стажем могут уйти на пенсию досрочно. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, мамы, которые родили троих детей и воспитали каждого минимум до восьми лет, вправе выйти на пенсию на три года раньше общего установленного периода. Если детей четверо, то пенсия может наступить раньше на четыре года, а если пять и более – на десять.
"Но есть одно условие – женщина должна иметь страховой стаж не менее 15 лет и накопить 30 пенсионных баллов", – подчеркнула депутат.
Также раньше на два года на пенсию могут выйти работники, у которых большой трудовой стаж: для мужчин это минимум 42 года, а для женщин – 37 лет, добавила Бессараб.
Кроме этого, есть большая категория работников, профессии которых включены в специальные списки, с учетом которых пенсия назначается досрочно.
"В это число входят те, у кого вредные или опасные условия труда. Это, например, горнопроходчики, члены экипажей воздушных судов, некоторые специалисты системы здравоохранения, скажем, врачи-рентгенологи. Их очень много и по каждому условия выхода на пенсию прописаны индивидуально", – пояснила депутат.
Ранее член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина рассказала, что россияне предпенсионного возраста могут освобождаться от работы на два дня в год для прохождения диспансеризации. На это время сохраняется средняя заработная плата.