Депутат Бессараб назвала категории граждан, которые могут уйти на пенсию раньше

Многодетные женщины и работники с большим трудовым стажем могут уйти на пенсию досрочно. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, мамы, которые родили троих детей и воспитали каждого минимум до восьми лет, вправе выйти на пенсию на три года раньше общего установленного периода. Если детей четверо, то пенсия может наступить раньше на четыре года, а если пять и более – на десять.

"Но есть одно условие – женщина должна иметь страховой стаж не менее 15 лет и накопить 30 пенсионных баллов", – подчеркнула депутат.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Еще один случай: когда человеку до пенсии осталось меньше двух лет и он лишился работы по независящим от него обстоятельствам, например при сокращении. Если он встанет на учет в службе занятости и там ему не найдут другую работу, сможет досрочно выйти на пенсию. Однако для этого опять же надо иметь определенный трудовой стаж: минимум 25 лет для мужчин и 20 для женщин.

Также раньше на два года на пенсию могут выйти работники, у которых большой трудовой стаж: для мужчин это минимум 42 года, а для женщин – 37 лет, добавила Бессараб.

Кроме этого, есть большая категория работников, профессии которых включены в специальные списки, с учетом которых пенсия назначается досрочно.

"В это число входят те, у кого вредные или опасные условия труда. Это, например, горнопроходчики, члены экипажей воздушных судов, некоторые специалисты системы здравоохранения, скажем, врачи-рентгенологи. Их очень много и по каждому условия выхода на пенсию прописаны индивидуально", – пояснила депутат.

