Депутат Бессараб: сироты вправе полгода получать среднюю зарплату по региону

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Дети-сироты имеют право получать пособие в размере средней зарплаты по региону в период поиска работы, сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб.

Однако парламентарий подчеркнула, что помощь может предоставляться только в течение шести месяцев.

"Безусловно, она (поддержка. – Прим. ред.) должна быть, но не в тех формах, в которых предлагают коллеги", – заявила Бессараб.

Между тем за последние 10 лет в Москве более 8 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилье от города. По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, ведомство ежегодно обеспечивает детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями. Такая работа ведется городом в плановом режиме.

Только за 2024 год такая помощь была предоставлена свыше тысячи сиротам. Квартиры предоставляются детям, если у них нет своей жилплощади или она признана непригодной для проживания. Все жилье, выделяемое сиротам, отремонтировано и готово к заселению. Причем через пять лет его можно будет приватизировать.