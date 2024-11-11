Почти 95% детей-сирот в Москве воспитываются в приемных семьях

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти 95% детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в приемных семьях. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает Агентство "Москва".

По словам вице-мэра, сейчас в столице проживают около 18 тысяч детей-сирот. Большинство из них обрели родителей благодаря выстроенной масштабной городской программе семейного устройства.

Органы опеки в Москве сопровождают приемные семьи на каждом этапе. У них есть личный куратор, который консультирует по волнующим вопросам, помогает с оформлением документов и поддерживает ребенка в период адаптации в новой семье. Также для приемных родителей предусмотрены меры поддержки – льготы, выплаты и психологическая помощь, рассказала Ракова.

Кроме того, заммэра напомнила о проектах "Давай дружить!" и "Серебряное наставничество", которые позволяют детям найти друзей и наставников. Для тех, кто только задумался о приеме ребенка в семью, работает портал "Моя новая семья". Также весной и осенью во всех московских центрах содействия семейному воспитанию проходит "День аиста", где кандидаты в опекуны могут познакомиться с ребятами в неформальной обстановке.

Ранее Сергей Собянин сказал, что столичное правительство активно поддерживает многодетных семей, число которых за последние 10 лет выросло более чем в три раза. Например, с начала года пособия и соцвыплаты для них проиндексированы на 5%.

Помимо этого, в городе работают 18 семейных центров, где оказывают комплексную помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Пять центров являются особыми, поскольку в них дети с нарушениями развития могут получить квалифицированные услуги.