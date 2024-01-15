Не только выплаты: какая помощь полагается семьям в Москве

В России новый, 2024-й объявлен Годом семьи. Москва активно оказывает поддержку родителям и их детям, предлагая различные виды помощи. Например, при рождении или взятии под опеку ребенка, а также в случае поиска работы или открытия своего дела. Рассказываем подробности.



Помощь с пеленок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Забота о семьях в Москве начинается с рождения ребенка. Каждому малышу дарят набор со всеми необходимыми вещами "Наше сокровище". Вместо коробки родители могут выбрать денежную компенсацию, сумма которой составляет 20 тысяч рублей. В случае если у ребенка выявлены особенности развития, то поддержку окажет служба ранней помощи. Такое сопровождение семьи длится до трех лет.

Родители детей, которые имеют тяжелые нарушения в развитии, могут обратиться в пять семейных центров за реабилитацией и социальной адаптацией. В частности, "Дом детей", "Семь-Я", "Роза ветров", имени Г. И. Россолимо и "Формула роста". Вместе с тем в столице работают восемь реабилитационно-образовательных центров. Здесь уроки сочетаются с адаптивной физкультурой, занятиями с медиками и психологами.

В Москве также работает уникальная школа-интернат № 1. В ней учатся и проходят реабилитацию слепые. На базе школы был организован центр по обучению одаренных незрячих детей со всей России.



Многодетные и приемные родители

Особое внимание город уделяет многодетным семьям. Например, им полагается компенсация на покрытие расходов за ЖКУ и приобретение школьной формы. Кроме того, они имеют право на бесплатные парковку авто и проезд в городском транспорте.

Для жителей столицы, которые взяли ребенка-сироту, предусмотрена комплексная система помощи. Например, выплачивается пособие на его содержание (от 21 873 до 36 454 рублей). Также для приемных мам и пап работают службы поддержки, где специалисты консультируют по вопросам из разных сфер, включая правовые и психологические аспекты.

Приемные семьи поддерживают и в имущественной сфере. В частности, тем, кто взял на воспитание от пяти детей-сирот (подростков, кровных братьев и сестер, инвалидов), в Москве предоставляют жилье.



В трудной ситуации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все горожане могут обратиться в семейные центры за правовой или психологической поддержкой, также чтобы записать ребенка на мастер-классы и тренинги. Здесь, например, помогут разрешить различные конфликты внутри семьи.

Кроме того, специально для женщин, попавших в экстренную ситуацию, в городе создан профильный Кризисный центр. С обратившимися работают специалисты. Также в Москве действует горячая линия неотложной психологической помощи. Дозвониться сюда можно по номеру +7 (495) 051 (с мобильного) или 051 (с городского).



Для семей участников СВО

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москва поддерживает семьи участников СВО. Ежемесячно женам бойцов выплачивают пособие на детей. Последним также полагается зачисление в детский сад и школу вне очереди. Кроме того, ребята могут бесплатно посещать спортивные секции и различные дополнительные занятия. Вместе с тем школьников и учеников колледжей обеспечивают двухразовым горячим питанием.

Социальное обслуживание на дому полагается семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид либо есть пожилой человек с инвалидностью (первая и вторая группы). Также в столице помогают близким родственникам бойцов, отправившихся на СВО, получить профессию и найти работу, а еще проводят бесплатные психологические и юридические консультации для них.



Помощь в трудоустройстве и бизнесе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для разных групп населения в городе действуют различные программы поддержки, которые направлены на получение новой профессии или поиск работы. Например, женщинам с детьми помогают трудоустроиться и открыть собственное дело. С 2019 года при содействии службы занятости 40 тысяч мам дошкольников нашли новую работу и организовали свое дело. Среди них свыше 4,5 тысячи предпочли трудиться на себя.

В частности, в центре занятости "Моя карьера" есть программа для женщин с детьми "Мама работает". Она помогает разобраться в новинках на рынке труда, профессиях, а также развить различные компетенции и получить необходимые навыки для старта в своем бизнесе.

