Больше тысячи детей-сирот получили ключи от квартир в Москве в 2024 году

В этом году в Москве свыше тысячи детей-сирот получили новые квартиры. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что город оказывает комплексную помощь детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей.

В столице работают более 20 служб постинтернатного патроната. Специалисты помогают детям обустроиться в новых квартирах, оформляют документы и сопровождают воспитанников интернатов на всех этапах адаптации.

Квартиры предоставляются детям, если у них нет своей жилплощади или она признана непригодной для проживания. Все жилье, выделяемое сиротам, отремонтировано и готово к заселению. Через пять лет его можно будет приватизировать.

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