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27 декабря, 21:15

Общество

В Москве продлен желтый уровень погодной опасности

В Москве продлен желтый уровень погодной опасности

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В Москве продлен желтый уровень погодной опасности до 6 января. Как уточнили в Гидрометцентре, причиной стала гололедица. Также в городе действует предупреждение о тумане. При этом в столицу пришла и долгосрочная оттепель – вот уже несколько дней температура держится в плюсовой зоне. Такая же ситуация сохранится и в ночь на 28 декабря. Более того, по оценкам синоптиков, тепло не отступит до Нового года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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