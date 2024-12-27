В Москве продлен желтый уровень погодной опасности до 6 января. Как уточнили в Гидрометцентре, причиной стала гололедица. Также в городе действует предупреждение о тумане. При этом в столицу пришла и долгосрочная оттепель – вот уже несколько дней температура держится в плюсовой зоне. Такая же ситуация сохранится и в ночь на 28 декабря. Более того, по оценкам синоптиков, тепло не отступит до Нового года.

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