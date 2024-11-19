В России предложили ограничить число детей под опекой в одной семье

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Законопроект, предусматривающий ограничение на количество детей под опекой в одной семье до трех, внесли на рассмотрение в Госдуму. Поправки к Семейному кодексу подготовили сенатор, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов и председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Текст документа опубликован в думской электронной базе.

Так, теперь опекунство можно установить максимум над тремя детьми, за исключением братьев и сестер, а также детей, воспитывавшихся вместе. Кроме того, в течение года опеку можно установить только над одним ребенком.

В пояснительной записке депутаты пояснили, что часто мотивом взять ребенка под опеку являются корыстные цели. В результате дети не получают должного ухода и воспитания. Депутаты считают, что поправки не препятствуют созданию многодетных семей, а также помогут снизить риски вторичного сиротства.

Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы одобрил запрет усыновления детей из РФ в страны, где разрешена смена пола. Депутаты считают, что законопроект позволит защитить права детей на сохранение их идентичности.