19 ноября, 17:09Общество
В России предложили ограничить число детей под опекой в одной семье
Фото: Deklofenak/depositphotos
Законопроект, предусматривающий ограничение на количество детей под опекой в одной семье до трех, внесли на рассмотрение в Госдуму. Поправки к Семейному кодексу подготовили сенатор, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов и председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Текст документа опубликован в думской электронной базе.
Так, теперь опекунство можно установить максимум над тремя детьми, за исключением братьев и сестер, а также детей, воспитывавшихся вместе. Кроме того, в течение года опеку можно установить только над одним ребенком.
В пояснительной записке депутаты пояснили, что часто мотивом взять ребенка под опеку являются корыстные цели. В результате дети не получают должного ухода и воспитания. Депутаты считают, что поправки не препятствуют созданию многодетных семей, а также помогут снизить риски вторичного сиротства.
Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы одобрил запрет усыновления детей из РФ в страны, где разрешена смена пола. Депутаты считают, что законопроект позволит защитить права детей на сохранение их идентичности.