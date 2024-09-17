Комитет ГД одобрил запрет усыновления детей из РФ в страны, где разрешена смена пола

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Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства направил рекомендацию парламенту, в которой потребовал одобрить в первом чтении законопроект о запрете усыновления детей из РФ гражданами стран, где разрешена смена пола. Об этом ТАСС заявила председатель комитета Нина Останина.

В июне 2024 года в Госдуме предложили ввести запрет на усыновление детей из России гражданам стран с разрешенной сменой пола. Кабмин уже одобрил этот законопроект, но при условии доработки.

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев объяснял, что тема защиты детей и преступных посягательств – одна из самых приоритетных для стран с традиционными ценностями. Он считает, что данный законопроект защищает права на сохранение идентичности.

