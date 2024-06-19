Володин призвал запретить усыновление детей в страны, где можно менять пол

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести запрет на усыновление детей из России гражданам стран с разрешенной сменой пола, передает RT.

Политик считает, что дети могут попасть в беду, учитывая то, что происходит сейчас в государствах Запада.

Ранее законопроект о запрете усыновления в страны, где разрешено сменить пол, был проработан со всеми профильными ведомствами и министерствами. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев подчеркивал, что этот проект защищает права граждан на сохранение идентичности.

В свою очередь, детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова заявляла, что за два года количество российских детей, усыновленных иностранцами, сократилось на 90%. По ее словам, в прошлом году детей из РФ усыновляли граждане Италии и Франции. С этими странами у России заключены договоры о сотрудничестве в области усыновления детей, отмечала Львова-Белова.