Госдума приняла в I чтении законопроект о борьбе с фиктивными браками с иностранцами

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Госдума приняла в I чтении законопроект о борьбе с использованием иностранцами фиктивных браков для легализации в России, согласно которому гражданам из других стран необходимо находиться в браке два года для того, чтобы получить временное разрешение на проживание (РВП) в упрощенном порядке. Об этом сказано на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект был направлен сенаторами Андреем Клишасом, Ириной Рукавишниковой, Юрием Валяевым и депутатом Виктором Водолацким в Госдуму еще в ноябре 2023 года. Выдвинутое предложение направлено на совершенствование миграционного закона для пресечения незаконного получения иностранцами РВП.

Теперь в рамках этого законопроекта предлагается аннулировать разрешение и вид на жительство, если по приговору суда было принято решение отменить усыновление иностранцем ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином РФ недействительным.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова утверждала, что сейчас заключение брака является одним из самых востребованных оснований для получения разрешения на временное проживание в стране, как и установление отцовства в отношении ребенка, являющегося россиянином.

Территориальные органы МВД РФ отмечают устойчивый рост числа принятых решений о выдаче разрешения на временное проживание, а также о выдаче вида на жительство по данным основаниям, добавила первый зампред. В связи с этим она указала, что такая ситуация не отвечает целям миграционной политики в РФ и приводит к злоупотреблению правом со стороны иностранцев, поэтому Рукавишникова предложила внести правки в закон.