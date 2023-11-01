В Госдуму внесли проект, направленный против фиктивных браков с иностранцами

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В Госдуму внесли законопроект об установлении двухлетнего срока для получения разрешения на временное проживание (РВП) вне правительственной квоты для иностранцев, состоящих в браке с гражданами РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирину Рукавишникову.

По ее словам, на данный момент если иностранный гражданин вступает в брак с россиянином, то территориальный орган МВД по заявлению, поданному иностранцем, в четырехмесячный срок выдает разрешение на временное проживание в стране либо отказывает ему в выдаче подобного разрешения.

Кроме того, предлагается аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в случае, когда решением суда брак признан недействительным. По информации Рукавишниковой, законопроект предусматривает такую же процедуру, если решением суда отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства.

В сообщении указано, что сейчас заключение брака – одно из самых востребованных оснований для получения разрешения на временное проживание в стране. Также установление отцовства в отношении ребенка, являющегося россиянином, является основанием для получения вида на жительство, который в последующем может быть использован для приобретения российского гражданства.

Территориальные органы МВД РФ отмечают устойчивый рост числа принятых решений о выдаче разрешения на временное проживание, а также о выдаче вида на жительство по данным основаниям, добавила первый зампред. Согласно статистике, значительно увеличилось количество браков, которые заключаются иностранцами с гражданами России без намерения создания семьи, и числа фактов установления отцовства в отношении биологически неродных детей только в целях приобретения миграционного статуса в стране.

"На наш взгляд, такая ситуация не отвечает целям миграционной политики в Российской Федерации и приводит к злоупотреблению правом со стороны иностранцев. В связи с этим законодательство в этой части требует корректировки", – заключила Рукавишникова.

Ранее Совфед предложил давать РВП вступившим в брак с россиянами иностранцам через два года. По словам замглавы оборонного комитета СФ, автора документа Юрия Валяева, увеличение этого периода может быть расценено как нарушение гуманитарных принципов международного права и установление избыточных административных барьеров.

До этого в Госдуму внесли законопроект об упрощенном виде на жительство для иностранцев, если их предки родились или постоянно проживали на территории Российской Федерации. В пояснительной записке указано, что эти люди могут получить российское гражданство в том случае, если будут постоянно проживать на территории РФ, иметь вид на жительство.

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