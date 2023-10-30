Совфед предложил давать РВП вступившим в брак с россиянами иностранцам через 2 года

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В Совете Федерации выступили с предложением установить срок в два года для иностранцев, которые состоят в браке с россиянами, для получения разрешения на временное проживание в стране вне правительственной квоты. Законопроект уже подготовлен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы оборонного комитета СФ, автора документа Юрия Валяева.

Так, если иностранец заключает брак с гражданином России, то территориальный орган МВД по заявлению, поданному иностранцем, в четырехмесячный срок выдает разрешение на временное проживание в стране либо отказывает ему в его выдаче. По словам сенатора, нахождение в браке на протяжении двух лет для получения права на проживание представляется достаточным. Потребуется ли изменение срока, будет понятно по итогам мониторинга реализации нормы, объяснял он.

Валяев добавил, что увеличение этого периода может быть расценено как нарушение гуманитарных принципов международного права и установление избыточных административных барьеров. Отмечается, что проект отвечает современным реалиям, так как на данный момент наличие брака с россиянином – одно из самых простых и востребованных оснований получения иностранцами законного миграционного статуса. Поэтому иностранные граждане часто для легализации на российской территории используют институт брака без намерения создания семьи.

По информации замглавы оборонного комитета, в 2021 и 2022 годах примерно 30% решений о выдаче разрешения на временное проживание принято именно в связи с наличием у иностранца супруга или супруги – гражданина РФ. За 9 месяцев текущего года показатель составил 40%. Подчеркивается, что если брак, послуживший основанием для получения разрешительных документов, суд признает недействительным, то выданные документы аннулируются.

В сообщении указано, что МВД при установлении признаков фиктивных браков направляет в органы прокуратуры материалы, чтобы проверить выявленные обстоятельства и инициировать в судебном порядке признание браков недействительными. В органы прокуратуры направлено 728 подобных материалов. В 2021 и 2022 годах было аннулировано 182 и 364 разрешительных документа соответственно, в 2023 году – 272.

По данным Валяева, популярным является получение иностранными гражданами вида на жительство без оформления разрешения на временное проживание в связи с наличием родителей, сына или дочери, состоящих в российском гражданстве. В 2021 и 2022 годах было выдано 47 и 59% видов на жительство соответственно по этой причине. В этом году цифра достигла 46%.

Законодатель уточнил, что часто подобным образом вид на жительство получают иностранцы, установившие отцовство над российскими детьми. Речь идет об установлении отцовства во внесудебном порядке на основании заявления матери ребенка и иностранного гражданина, не состоящих между собой в браке на момент рождения ребенка.

Добавляется, что, как правило, заявитель не является биологическим отцом ребенка, не знаком с родственниками матери ребенка, с ней отношения не поддерживает, на территории России находится недолго, в воспитании ребенка не участвует.

"Таким образом, в отсутствие требований и ограничений институт установления отцовства приобрел характер эффективного преступного инструмента, направленного на организацию в Российской Федерации незаконной миграции", – подчеркнул Валяев.

По словам политика, законопроект призван исключить использование семейно-правовых отношений только в целях урегулирования правового положения на территории РФ вопреки национальным интересам.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об упрощенном виде на жительство для иностранцев, если их предки родились или постоянно проживали на территории Российской Федерации. В пояснительной записке указано, что эти люди могут получить российское гражданство в том случае, если будут постоянно проживать на территории РФ, иметь вид на жительство.

Между тем порядка 4,4 тысячи человек отказались от российского гражданства в 2023 году. При этом с января по сентябрь 2023 года в российское гражданство за рубежом вступили 15,1 тысячи человек, из которых подавляющее большинство – дети, рожденные в смешанных браках, уточнил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

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