В МИД заявили, что около 4,4 тыс человек отказались от гражданства РФ в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 4,4 тысячи человек отказались от российского гражданства в 2023 году. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов, передает РИА Новости.

"Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тысячи человек, что сопоставимо с данными прошлого года (по итогам 2022 года – 4,3 тысячи человек)", – рассказал Климов.

По его словам, с января по сентябрь 2023 года в российское гражданство за рубежом вступили 15,1 тысячи человек, из которых подавляющее большинство – дети, рожденные в смешанных браках.

В указанный период загранучреждения РФ удостоверили наличие гражданства по рождению в отношении 12,5 тысячи детей. В 2022 году эти показатели составили 23,5 и 13,6 тысячи человек соответственно, добавил Климов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об упрощенном виде на жительство (ВНЖ) для иностранцев, если их предки родились или постоянно проживали на территории Российской Федерации. В пояснительной записке у законопроекту указано, что эта категория граждан может получить российское гражданство в том случае, если люди будут постоянно проживать на территории РФ, иметь вид на жительство.