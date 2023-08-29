Глава СПЧ выступил против инициативы о лишении уклонистов приобретенного гражданства РФ

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Лишение приобретенного гражданства РФ за уклонение от армии – крайне серьезная мера, отметил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. Его слова приводятся в официальном телеграм-канале СПЧ.

Он напомнил, что сам ранее выступал за то, чтобы уроженцы других государств, получившие гражданство РФ, становились на воинский учет. Однако теперь предлагается лишать российского гражданства за отказ вставать на учет.

"Но здесь нам надо понять, какую задачу мы хотим решить – поставить на учет или наказать. <...> Очень серьезная мера, не надо ею играть. Если мы хотим поставить таких лиц на учет, то давайте решать именно эту задачу", – призвал Фадеев.

Он предложил осуществлять выдачу российского паспорта и постановку на учет в одно время. Также можно использовать цифровые возможности, добавил Фадеев. По его мнению, получивших гражданство необходимо предупреждать, что если они сами не встанут на учет, через время это будет сделано автоматически.

Глава СПЧ призвал не использовать радикальные меры, поскольку они способствуют еще большему напряжению.

Ранее стало известно о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего прекращение гражданства РФ за уклонение от службы в армии. Депутат от КПРФ Михаил Матвеев уточнил, что речь идет об уроженцах иностранных государств, которые получили российское гражданство. Как отметил парламентарий, часто такие лица не хотят исполнять свой воинский долг.

По его мнению, они должны понимать, что после получения гражданства на них накладываются определенные обязательства, подчеркнул парламентарий.



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