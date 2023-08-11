Минцифры РФ предложило отсрочку от армии для IT-специалистов до 30 лет

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Минцифры РФ подготовит изменения в указ президента, касающийся отсрочек от службы в армии для IT-специалистов, с целью повышения до 30 лет возраста их предоставления. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

"Минцифры готовит в связи повышением призывного возраста предложение по корректировке указа [о мерах поддержки IT-отрасли]", – цитирует его "Интерфакс".

Министр напомнил, что по действующему законодательству, отсрочки предоставляются айтишникам в возрасте от 18 до 27 лет. По его словам, скорректировать указ президента планируется до начала весеннего призыва, поскольку решение о повышении призывного возраста вступит в силу только в следующем году.

В начале августа Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста на срочную службу до 30 лет. Нижний порог при этом останется прежним и составит 18 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

В Минцифры между тем ранее также предлагали начать предоставлять отсрочки от военной службы IT-специалистам со средним профильным образованием. Сейчас соответствующим правом обладают только сотрудники IT-компаний с госаккредитацией, у которых есть высшее образование.



Путин подписал закон о повышении призывного возраста в России до 30 лет