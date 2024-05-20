Депутат Пискарев: закон о запрете на усыновление в страны со сменой пола проработан

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Законопроект о запрете на усыновление в страны с разрешенной сменой пола проработан со всеми профильными министерствами и ведомствами. Он находится на финальной стадии доработки. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, передает RT.

По его словам, тема защиты детей от преступных посягательств является одной из самых приоритетных для стран с традиционными ценностями.

"Ни для кого не является секретом, что наша молодежь является объектом пристального внимания со стороны наших противников, США и других стран НАТО в лице иностранных агентов, зарубежных НКО и СМИ... По сути, их задача сводится к постоянным и последовательным попыткам деструктивного влияния на молодое поколение", – подчеркнул парламентарий.

Как отметил глава комитета, данный проект защищает права на сохранение идентичности.

В ноябре прошлого года в Госдуме подготовили законопроект, предусматривающий запрет усыновления детей иностранными гражданами, в чьих странах разрешена смена пола. Пискарев призвал добиться взросления детей в семьях, где есть биологические мужчина и женщина. Он добавил, что на данный момент готовится законопроект об обязательной генетической экспертизе для иностранцев.

Летом прошлого года Владимир Путин подписал закон о запрете проведения операций по смене пола в России. Помимо этого, документом запрещается применять препараты, направленные на смену пола людей.

