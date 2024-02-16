Мишустин поручил создать Национальную базу генетической информации

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Михаил Мишустин распорядился создать и ввести в эксплуатацию Национальную базу генетической информации до 1 сентября следующего года. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Поручение было дано Минобрнауки РФ.

В 2022 году депутат Госдумы Евгений Федоров предложил создать в РФ генетические паспорта для детей-сирот, подлежащих усыновлению. Поскольку в большинстве случаев усыновители не имеют информации о наследственности ребенка-сироты, наличие генетического паспорта могло бы оказать помощь в своевременном выявлении у него рисков развития серьезных заболеваний, объяснял он.

Ранее Владимир Путин заявил, что развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества, России ничего нельзя пропустить в этой сфере. По его словам, сейчас в России к генетике относятся не как в СССР, когда ее называли "продажной девкой империализма", а как к чрезвычайно важному направлению исследования.

Также президент РФ отметил, что в научной сфере имеется "простая, но работающая" вещь – конкуренция. По его словам, в науке создаются уникальные предметы, которые выпускаются в единичных экземплярах, однако в массовом обороте должна присутствовать конкуренция, чтобы обеспечить качество.

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