Путин заявил, что Россия слезает с технологической иглы Запада

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Западные партнеры считали, что Россия не сможет слезть с их "технологической иглы", однако это произошло очень быстро. Об этом сообщил Владимир Путин на конгрессе молодых ученых, передает ТАСС.

"Если рынок сбыта продукции появился, то появился экономический стимул производить приборы", – отметил он, прокомментировав слова одной из участниц конгресса о том, что ранее российские исследовали приобретали зарубежное оборудование, а сейчас должны покупать его в РФ.

Кроме того, президент РФ указал на то, что в научной сфере имеется "простая, но работающая" вещь – конкуренция. По его словам, в науке создаются уникальные предметы, которые выпускаются в единичных экземплярах, однако в массовом обороте должна присутствовать конкуренция, чтобы обеспечить качество.

Также российский лидер затронул вопрос увеличения стипендий аспирантам, сообщив, что сейчас власти занимаются этим вопросом. Так, Путин напомнил про недавнее введение выплаты в размере 75 тысяч рублей за приоритетные исследования.

Ранее Путин заявил, что развитие России должно заключаться в достойной оплате труда учителей, врачей и талантливых специалистов. В своей речи он отметил, что суверенная российская экономика должна быть основана на принципах справедливости – это достойные условия жизни, квалификационная, высокооплачиваемая работа, а также общественный престиж труда рабочего, инженера, врача, художника и каждого добросовестного специалиста.



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